Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ФСБ сообщила об уничтожении диверсантов ВСУ в Брянской области
Общество
Синоптик сообщил о завершении купального сезона в Москве в предстоящие выходные
Мир
Совбез Африканского союза выступил против применения силы к мятежникам в Нигере
Армия
В России рассказали о создании сверхзвукового самолета без остекления
Общество
Глава Дагестана обсудил с Путиным взрыв на АЗС в Махачкале
Авто
Мишустин поручил бизнесу финансировать комплексы АЗС с отелями, кафе и магазинами
Общество
Суд арестовал домогавшегося к девочке мужчину в Ижевске
Общество
Собянин сообщил о тяжелом состоянии шести пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале
Авто
Российский авторынок в июле поднялся на пятое место в европейском рейтинге
Общество
Полиция Петербурга доставила в военкомат более 100 мигрантов с паспортами РФ
Общество
Авиакомпания «Россия» с 24 декабря запустит рейсы в Гавану
Общество
СК возбудил уголовное дело в отношении авиакомпании Red Wings
Общество
Власти Дагестана сообщили о повреждении более 400 строений после взрыва на АЗС
Сюжет:

Минюст Турции заявил о нерешенности вопроса выдачи Стокгольмом террористов Анкаре

Глава Минюста Турции Тунч: Стокгольм не выполнил ни один из 28 запросов Анкары на выдачу террористов
0
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Tommy Lindholm
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стокгольм всё еще не удовлетворил ни один из 28 запросов Анкары на выдачу террористов. Об этом сообщил министр юстиции Турции Йылмаз Тунч в среду, 16 августа, в эфире турецкого телеканала A Haber.

«Мы направили Швеции 28 запросов о выдаче связанных с террористическими организациями лиц. На 22 из них, к сожалению, поступил отказ», — заявил министр.

Он уточнил, что девять запросов касались членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, 13 были связаны с выдачей членов других организаций. При этом, по его словам, на три запроса получены отказы по причине смерти фигурантов или других подобных обстоятельств, а еще по трем Турция находится в ожидании ответа.

«Но судебные органы Швеции уже сообщили об отрицательном решении по этим запросам», — сказал Тунч.

Он также напомнил, что Швеция заявляет о намерении стать частью Североатлантического альянса и партнером в нем Турции.

«В повестке нашего парламента будет этот вопрос, одобрение заявки. И парламент при обсуждении будет учитывать все аспекты. Наши ожидания от Швеции понятны: мы ждем, что Стокгольм будет выдавать нам террористов», — отметил министр, добавив, что на данный момент «движения в этом вопросе нет».

Тунч также напомнил, что к вопросу выдачи террористов прибавляется также проблема инцидентов с надругательством над Кораном в Швеции.

«Мы ожидаем, что такое будет пресекаться», — сказал он.

НАТО раньше: Венгрия одобрит вступление Швеции в альянс до Турции
Голосование в Будапеште состоится этой осенью

В последние месяцы отношения между Турцией и Швецией, которая ожидает от Анкары одобрения заявки на вступление в НАТО, обострились на фоне участившихся с начала 2023 года акций сожжения Корана в Стокгольме. Первую из них осуществил лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палунд. Сожжение Корана недалеко от посольства Турции вызвало широкий резонанс. Отмечалось, что акция была согласована с мэрией. Шведское правительство в ответ на критику заявило, что инцидент — проявление свободы слова.

28 июня — в первый день главного праздника мусульман Ид аль-Адха — аналогичную акцию провели возле мечети в Стокгольме. На проведение акции разрешение выдала местная полиция. Также в июле аналогичные инциденты произошли в Копенгагене. МИД России выступил с резким осуждением сожжения Корана и аналогичных экстремистских актов, проявление неуважения к любой религии мира в российском дипломатическом ведомстве назвали неуместным.

21 июля датская ультраправая группировка «Датские патриоты» в Копенгагене провела акцию по сожжению Корана.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но их членство затягивалось. 4 апреля официально присоединилась к блоку только Финляндия. Заявку Швеции до сих пор не ратифицировали Венгрия и Турция.

13 июля представитель правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик заявил, что страна пока не согласилась на членство Швеции в НАТО, а только открыла путь к процессу. За два дня до этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что возможное вступление Швеции в НАТО негативно скажется на безопасности России.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023