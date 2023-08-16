Минюст Турции заявил о нерешенности вопроса выдачи Стокгольмом террористов Анкаре

Стокгольм всё еще не удовлетворил ни один из 28 запросов Анкары на выдачу террористов. Об этом сообщил министр юстиции Турции Йылмаз Тунч в среду, 16 августа, в эфире турецкого телеканала A Haber.

«Мы направили Швеции 28 запросов о выдаче связанных с террористическими организациями лиц. На 22 из них, к сожалению, поступил отказ», — заявил министр.

Он уточнил, что девять запросов касались членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, 13 были связаны с выдачей членов других организаций. При этом, по его словам, на три запроса получены отказы по причине смерти фигурантов или других подобных обстоятельств, а еще по трем Турция находится в ожидании ответа.

«Но судебные органы Швеции уже сообщили об отрицательном решении по этим запросам», — сказал Тунч.

Он также напомнил, что Швеция заявляет о намерении стать частью Североатлантического альянса и партнером в нем Турции.

«В повестке нашего парламента будет этот вопрос, одобрение заявки. И парламент при обсуждении будет учитывать все аспекты. Наши ожидания от Швеции понятны: мы ждем, что Стокгольм будет выдавать нам террористов», — отметил министр, добавив, что на данный момент «движения в этом вопросе нет».

Тунч также напомнил, что к вопросу выдачи террористов прибавляется также проблема инцидентов с надругательством над Кораном в Швеции.

«Мы ожидаем, что такое будет пресекаться», — сказал он.

В последние месяцы отношения между Турцией и Швецией, которая ожидает от Анкары одобрения заявки на вступление в НАТО, обострились на фоне участившихся с начала 2023 года акций сожжения Корана в Стокгольме. Первую из них осуществил лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палунд. Сожжение Корана недалеко от посольства Турции вызвало широкий резонанс. Отмечалось, что акция была согласована с мэрией. Шведское правительство в ответ на критику заявило, что инцидент — проявление свободы слова.

28 июня — в первый день главного праздника мусульман Ид аль-Адха — аналогичную акцию провели возле мечети в Стокгольме. На проведение акции разрешение выдала местная полиция. Также в июле аналогичные инциденты произошли в Копенгагене. МИД России выступил с резким осуждением сожжения Корана и аналогичных экстремистских актов, проявление неуважения к любой религии мира в российском дипломатическом ведомстве назвали неуместным.

21 июля датская ультраправая группировка «Датские патриоты» в Копенгагене провела акцию по сожжению Корана.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но их членство затягивалось. 4 апреля официально присоединилась к блоку только Финляндия. Заявку Швеции до сих пор не ратифицировали Венгрия и Турция.

13 июля представитель правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик заявил, что страна пока не согласилась на членство Швеции в НАТО, а только открыла путь к процессу. За два дня до этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что возможное вступление Швеции в НАТО негативно скажется на безопасности России.