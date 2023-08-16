Женщина пострадала при взрыве баллона с газом в Воронежской области
Женщина получила легкие ожоги в результате взрыва газового баллона в ночь на 16 августа в дачном доме в деревне Писаревка Рамонского района Воронежской области. Об этом сообщили 16 августа в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«В дачном доме произошло возгорание, предположительно, из-за замыкания проводки. Внутри находился газовый баллон, который взорвался», — пояснили в ведомстве.
Женщина, которая в момент взрыва находилась рядом с домом, площадь которого составляет 20 кв. м, от госпитализации отказалась. Также повреждения получил припаркованный рядом легковой автомобиль.
Ранее, 2 августа, в поселке Нежинский Ставропольского края 40-летний мужчина пострадал при взрыве газового баллона автомобиля. Пострадавший был госпитализирован. Он получил ожог третьей степени.