Суд обязал Google восстановить доступ к YouTube-каналу «Известий»

Арбитражный суд Москвы по иску ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия» обязал структуры Google восстановить пользователям доступ к YouTube-каналу iz.ru. Решение вынесено в среду, 16 августа.

Истец в ходе разбирательства отметил, что сервис заблокировал канал iz.ru из-за санкций в марте 2022 года. Возможность размещать контент на канале сохранена, но пользователям он недоступен.

Представитель Google заявил, что у истца нет обязательственных отношений с ответчиком, так как канал iz.ru на сервисе видеохостинга YouTube зарегистрировало физлицо. Требования истца были названы неисполнимыми, так как в США, по информации истца, против него введены санкции, а в России у ООО «Гугл» нет соответствующего оборудования, это юрлицо занималось только привлечением рекламы.

Суд удовлетворил также два других требования МИЦ «Известия»: признал недействительным отказ ответчиков Google LLC и ООО «Гугл» от исполнения условий использования видеосервиса YouTube и присудил ответчикам судебную неустойку на случай неисполнения судебного акта.

Американская и российская компании должны будут выплачивать истцу по 100 тыс. рублей за каждый день неисполнения с еженедельным увеличением этой суммы вдвое.

В мае Арбитражный суд Москвы оставил в силе решение, согласно которому Google обязана вернуть телеканалу РЕН ТВ доступ к девяти YouTube-каналам.

11 марта 2022 года руководство YouTube сообщило, что незамедлительно блокирует каналы российских СМИ, которые финансируются государством. Отмечалось, что с площадки удаляется контент о специальной операции РФ по защите Донбасса, который «нарушает политику» видеохостинга.

Среди подвергшихся цензуре оказались YouTube-каналы российских журналистов и СМИ, в том числе «Известия», РЕН ТВ, Пятый канал, «Россия 24», «Россия 1», Первый канал, НТВ, «РИА Новости», РБК, ТНТ, «Русское радио», «Царьград», «Культура», «Звезда» и Sputnik.