Реклама
Прямой эфир
Авто
Российский авторынок в июле поднялся на пятое место в европейском рейтинге
Общество
Полиция Петербурга доставила в военкомат более 100 мигрантов с паспортами РФ
Общество
Авиакомпания «Россия» с 24 декабря запустит рейсы в Гавану
Общество
СК возбудил уголовное дело в отношении авиакомпании Red Wings
Общество
Власти Дагестана сообщили о повреждении более 400 строений после взрыва на АЗС
Недвижимость
Апартаменты в новостройках Москвы подорожали на 13,1%
Общество
Школы России перейдут на новые учебники в течение пяти лет
Армия
Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ в Крыму
Армия
Российские военнослужащие получили награды за заслуги в зоне СВО
Пресс-релизы
Послы Индии, Таиланда и Шри-Ланки примут участие в I Международном буддийском форуме
Новости компаний
ПСБ презентовал платежную карту «Защитники Отечества» на форуме «Армия-2023»
Мир
МИД Белоруссии сообщил об участии Минска в предстоящем саммите БРИКС
Мир
В Крыму предложили назвать мирный план по Украине «миром без Зеленского»

Суд обязал Google восстановить доступ к YouTube-каналу «Известий»

Суд обязал Google восстановить доступ пользователей к YouTube-каналу «Известий»
0
Фото: ТАСС/Zuma/Jaap Arriens
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Арбитражный суд Москвы по иску ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия» обязал структуры Google восстановить пользователям доступ к YouTube-каналу iz.ru. Решение вынесено в среду, 16 августа.

Истец в ходе разбирательства отметил, что сервис заблокировал канал iz.ru из-за санкций в марте 2022 года. Возможность размещать контент на канале сохранена, но пользователям он недоступен.

Представитель Google заявил, что у истца нет обязательственных отношений с ответчиком, так как канал iz.ru на сервисе видеохостинга YouTube зарегистрировало физлицо. Требования истца были названы неисполнимыми, так как в США, по информации истца, против него введены санкции, а в России у ООО «Гугл» нет соответствующего оборудования, это юрлицо занималось только привлечением рекламы.

Суд удовлетворил также два других требования МИЦ «Известия»: признал недействительным отказ ответчиков Google LLC и ООО «Гугл» от исполнения условий использования видеосервиса YouTube и присудил ответчикам судебную неустойку на случай неисполнения судебного акта.

Американская и российская компании должны будут выплачивать истцу по 100 тыс. рублей за каждый день неисполнения с еженедельным увеличением этой суммы вдвое.

«Если YouTube будет нарушать законы РФ — его ждет блокировка»
Глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас — об экстремистских организациях, поправках в закон о СМИ и переговорах Москвы и Киева

В мае Арбитражный суд Москвы оставил в силе решение, согласно которому Google обязана вернуть телеканалу РЕН ТВ доступ к девяти YouTube-каналам.

11 марта 2022 года руководство YouTube сообщило, что незамедлительно блокирует каналы российских СМИ, которые финансируются государством. Отмечалось, что с площадки удаляется контент о специальной операции РФ по защите Донбасса, который «нарушает политику» видеохостинга.

Среди подвергшихся цензуре оказались YouTube-каналы российских журналистов и СМИ, в том числе «Известия», РЕН ТВ, Пятый канал, «Россия 24», «Россия 1», Первый канал, НТВ, «РИА Новости», РБК, ТНТ, «Русское радио», «Царьград», «Культура», «Звезда» и Sputnik.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023