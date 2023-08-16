Гости Московского урбанфорума познакомятся с колледжами будущего

17–18 августа в Гостином Дворе впервые пройдет Всероссийский форум среднего профессионального образования, организаторами которого выступили Министерство просвещения РФ и правительство Москвы. Он станет одним из ключевых событий Московского урбанистического форума. Посетить панельные дискуссии, кейс-сессии и другие мероприятия смогут все желающие совершенно бесплатно. Вход на площадку свободный. Лекции в рамках форума СПО стартуют с 10 часов утра.

Для москвичей и гостей столицы форум — это уникальная возможность узнать максимум о сфере среднего профессионального образования. Что такое колледж будущего, каков образ современного преподавателя-наставника, какова роль искусственного интеллекта в образовании? Почему растет востребованность среднего профессионального образования? Как получить востребованную профессию с высоким доходом? На эти и многие другие вопросы ответят ведущие спикеры этой сферы. Всего в течение двух дней перед посетителями и представителями профессионального сообщества выступят более 100 экспертов. Среди них — представители органов власти и крупных госкорпораций, профессиональных ассоциаций и агентств, образовательных организаций и бизнес-сообществ из России, СНГ и стран Азии.

В четверг, 17 августа, в Гостином Дворе будут говорить о внедрении новых технологий и трудоустройстве выпускников, а также о новых моделях партнерства среднего профессионального образования и бизнеса. Отдельная дискуссия будет посвящена международному сотрудничеству. Не менее важная тема первого дня форума — профессиональное самоопределение. Посетители Гостиного Двора смогут узнать больше о современных профориентационных инструментах и практиках.

Второй день форума будет не менее насыщенным. Участники обсудят цифровизацию образования. Гостей форума приглашают вместе найти ответ на вопрос «Отнимет ли искусственный интеллект работу у синих воротничков?». А интерактивная лекция «Поколение хоумлендеров: как говорить на одном языке?» даст ответ на вопрос, кто такие хоумлендеры, какие существуют заблуждения на их счет и как следует с ними взаимодействовать.

Также в рамках форума пройдет выставка фотографий техникумов и профессионально-технических училищ, которую подготовили Главархив Москвы и Департамент образования и науки Москвы. Экспозиция состоит из снимков 1948–1972 годов, запечатлевших студенческую жизнь техникумов и профессионально-технических училищ Москвы. Например, самые ранние фотографии экспозиции рассказывают об учебных буднях учащихся Московского военно-механического техникума. Основная часть фотографий была сделана в 1960–1970-х годах на занятиях в стенах техникумов и ПТУ. Экспозицию можно будет посмотреть на втором этаже Гостиного Двора в выставочном пространстве.