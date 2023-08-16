Машина сбила человека на электросамокате на пешеходном переходе в Москве
Автомобиль сбил человека на электросамокате, пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу на севере Москвы. Об этом пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщила в среду, 16 августа.
ДТП произошло на улице Авиаконструктора Микояна в районе дома 2.
«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».
Пострадавшего мужчину доставили в больницу.
В ведомстве напомнили велосипедистам и самокатчикам, что на пешеходном переходе нужно спешиваться и везти средства передвижения рядом с собой.
7 августа стало известно, что обязательные курсы вождения электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности (СИМ) для курьеров предложили ввести в России. Инициативу выдвинул директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.
2 августа сообщалось, что за превышение скорости при вождении электросамоката, велосипеда и других средств индивидуальной мобильности могут начать наказывать штрафом до 5 тыс. рублей. Ожидается, что соответствующий законопроект может быть внесен на рассмотрение Госдумы.
Ранее, 1 августа, на Новогиреевской улице, на востоке Москвы, велосипедист столкнулся с пешеходом, который передвигался на самокате, пишет РИАМО.