Приют для животных загорелся в Петербурге

Пожар возник в приюте для бездомных животных «Ильинка» в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Об этом 16 августа в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба городского главка МЧС.

«В приюте для бездомных животных происходило горение деревянных вольеров на площади 50 кв. м», — уточнили в ведомстве.

Пожар локализован в 13:08, эвакуировано 30 собак. Погибших и пострадавших в пожаре нет.

В марте 40 кошек и 15 собак погибли в результате пожара в приюте в деревне Мучихино под Санкт-Петербургом. Среди питомцев приюта были котята и щенята.