На гастрофестивале в Томске изготовят торт диаметром 1,5 метра

Третий гастрономический фестиваль «ЕСТЬ!» пройдет в Томске 2 и 3 сентября. Гости мероприятия смогут увидеть, как ставят гастрорекорд по изготовлению торта диаметром 1,5 м, сообщила маркетолог фестиваля Ирина Супис в среду, 16 августа.

«Это будет масштабное мероприятие — число участников увеличилось с 45 (в 2022 году) до 50 ресторанов. Это любимые заведения томичей, а также гости из другого региона», — сказала Супис, ее цитату приводит РИА «Томск».

По словам собеседницы агентства, также участниками станут четыре заведения из Новосибирска: «Пончиковая», какао-бар Mr.Konfetkin, сифуд-бар «Крабы», кафе Kook.

Также на фестивале пройдут лекции от шеф-поваров и бизнесменов, битва барменов, караоке-ланч, конкурсы и концерты. Ожидается, что мероприятие посетят около 70–80 тыс. человек.