С начала августа в Херсонской области были уничтожены 18 гаубиц Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 16 августа заявил врио главы региона Владимир Сальдо.

«В ходе контрбатарейной борьбы с вражеской артиллерией, обстреливавшей гражданскую инфраструктуру левого берега, уничтожены 18 гаубиц, в том числе три М777 американского производства, 22 миномета, три самоходных артиллерийских установки, одна РСЗО «Град», — написал он в Telegram.

По его словам, с 1 по 15 августа на херсонском направлении потери ВСУ в живой силе убитыми и ранеными составили около 400 человек. Из них 100 были уничтожены при попытках переправиться через Днепр или высадиться на левом берегу.

«Кроме того из вражеской техники, вооружения и материальных средств наши военные уничтожили три самоходных зенитных ракетных комплекса иностранного производства (своих на направлении у них уже не осталось), около 30 автомобилей и один склад с боеприпасами. Артиллерийско-минометным огнем разгромлены три десятка позиций и мест дислокации противника», — заявил Сальдо.

Ранее, 14 августа, Минобороны России сообщило об уничтожении испанского миномета Alakran на херсонском направлении. В числе прочего были ликвидированы три американские артсистемы М777, польская самоходная гаубица Krab и французская самоходная гаубица Caesar.

Также в этот день российские военные летчики рассказали военкору «Известий» Наталии Графчиковой, каким образом они ликвидируют военную технику, которую Запад поставляет Киеву. В частности, во время очередного прорыва на ореховском направлении было выпущено пять ракет, каждая из которых попала в цель.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.