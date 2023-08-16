Новые навигационные стенды установят в туристическом центре Тулы

В Туле объявили о поиске подрядчика, который осуществит поставку новых указателей туристической навигации. Об этом сообщает ТСН24 со ссылкой на документацию соответствующего аукциона на портале госзакупок.

Максимальная стоимость закупки составит 2,388 млн рублей. Заказчиком выступает управление культуры и туризма администрации Тулы.

Объекты туристической навигации будут установлены на улицах Коминтерна, Благовещенской, Советской, Пушкинской и Менделеевской, проспекте Ленина. Всего планируется закупить 37 панелей, навигационных и предметных указателей, стенд-карт.

Определить поставщика должны 28 августа. Указатели смонтируют в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».