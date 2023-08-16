Житель Якутии ожидает суда за незаконную вырубку леса

В Якутии завершено расследование уголовного дела о незаконной вырубке леса. Фигурантом по нему проходит житель Кобяйского района, сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что в апреле 2023 года мужчина вырубил лиственницы на территории Сангарского лесничества. Разрешительные документы у него отсутствовали.

Как выяснилось, деревья мужчина собирался использовать в качестве строительного материала. Размер ущерба составил 55 тыс. рублей, в ходе следствия обвиняемый возместил его в полном объеме, уточняет ИА SakhaNews.

Расследование уголовного дела по п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в крупном размере» завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения.