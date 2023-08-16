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В МИД призвали нового посла ФРГ отказаться от «безрассудной русофобии»

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Фото: Global Look Press/imago images.de/Sebastian Gabsch
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Новый посол Германии в России Александр Граф Ламбсдорфф вручил копии верительных грамот в МИД РФ, в российском внешнеполитическом ведомстве его призвали отказаться от «безрассудной русофобии». Об этом говорится 16 августа на сайте министерства.

«Германской стороне адресован призыв отказаться от насаждаемой на государственном уровне безрассудной русофобии», — отметили в МИДе.

МИД акцентировал внимание на конфронтационном и недружественном характере действий германской стороны в различных сферах двусторонних отношений. Антироссийская политика Берлина направлена в том числе на уничтожение формировавшегося десятилетиями взаимовыгодного сотрудничества, разрыв многоплановых торгово-экономических связей.

«Одним из вопиющих и абсурдных примеров антироссийского курса властей ФРГ являются случаи ареста и конфискации у пересекающих границу российских туристов личных автомашин с российскими номерными знаками», — отметили в российском министерстве.

Также в Москве отметили, что поддержка властями ФРГ киевского режима носит опасный характер.

Россия будет строить отношения с Германией с опорой исключительно на свои национальные интересы и в зависимости от готовности Берлина их учитывать, заключили в министерстве.

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В конце июня таможня ФРГ косвенно подтвердила «Известиям» возможность изъятия автомобилей с номерами РФ. Таможня ФРГ следит за соблюдением санкций Евросоюза (ЕС) против России в области импорта, экспорта и транзита, а также перевозки товаров, сказал представитель пресс-службы немецкой таможни Андре Ланц.

Ранее, 25 июня, слушатель радиостанции BFM из Москвы, который пытался на пароме из Латвии попасть в ФРГ, рассказал, что немецкие таможенники не пропускают автомобили с российскими номерами, утверждая, что въезд на личном авто из России запрещен.

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