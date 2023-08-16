Посол РФ в Турции назвал условия возобновления зерновой сделки

Россия прорабатывает со своими партнерами альтернативы черноморской зерновой инициативе для доставки продовольствия в нуждающиеся страны, возобновление зерновой сделки возможно после реализации требований Москвы. Об этом 16 августа заявил российский посол в Турции Алексей Ерхов.

«Черноморская инициатива — отнюдь не панацея для удовлетворения нужд африканских и других стран в продовольствии», — подчеркнул дипломат в беседе с агентством IHA.

Ерхов отметил, что существуют альтернативы, ведется их проработка с партнерами Москвы. Он отметил, что Россия вносит огромный вклад в то, чтобы обеспечить глобальную продовольственную безопасность.

Говорить о возобновлении зерновой сделки можно после выполнения требований российской стороны, заключил он.

Ранее в этот день сообщалось, что переговоры Турции и США по альтернативам зерновой сделки прошли на уровне предложений и обсуждений, но Анкара продолжает контакты с ООН и Западом для возобновления работы инициативы.

До этого, 10 августа, первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил «Известиям», что российская сторона не получала практические и реализуемые предложения, связанные с решением проблем по зерновой сделке.

Действие зерновой сделки прекратилось 17 июля по инициативе России. Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова вернуться к выполнению соглашения в случае выполнения российской части договоренностей.

Черноморская сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Главной задачей сделки было обеспечение нуждающихся стран, включая африканские, продовольствием.