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Авиакомпания «Россия» с 24 декабря запустит рейсы в Гавану

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Самолеты авиакомпании «Россия» с 24 декабря начнут регулярные полеты в Гавану. Об этом 16 августа говорится в сообщении компании «Аэрофлот», объявившей о начале продажи билетов на данное направление.

«Регулярные рейсы в столицу Республики Куба будут выполняться авиакомпанией «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») начиная с 24 декабря 2023 года два раза в неделю — по средам и воскресеньям», — отмечено в Telegram-канале перевозчика.

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До этого, 1 июля, из столичного аэропорта Шереметьево вылетел первый после перерыва самолет сообщением Москва – Варадеро. Отмечалось, что туристы купили билеты практически сразу, как только узнали о начале полетов на кубинский курорт. Рейсы выполняются авиакомпанией «Россия» на самолетах Boeing 777 на 457 пассажиров.

О том, что регулярное авиасообщение между странами возобновляется, стало известно 19 мая. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявлял, что авиационное сообщение возобновляется по поручению президента РФ Владимира Путина. Он подчеркнул, что Куба — ключевой партнер России в Центральной Америке.

Воздушная линия между Россией и Кубой — одно из старейших международных направлений в истории «Аэрофлота», рассказывали в компании. Первый регулярный рейс на Остров свободы был выполнен 10 июля 1962 года на лайнере Ту-114. С тех пор сообщение между странами прерывалось лишь дважды: во время пандемии COVID-19 и после введения ограничений со стороны недружественных стран.

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