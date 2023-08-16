УАЗ с постамента около Ульяновского автозавода обновят

Автомобиль УАЗ-469, который стоял на постаменте на территории Ульяновского автомобильного завода, демонтировали. В ближайшее время его обновят.

Ulpravda.ru уточняет, что постамент, посвященный этой марке автомобиля, установили 28 мая 1985 года. Он находился у главных ворот предприятия. Сегодня, 16 августа, сотрудники демонтировали внедорожник со стелы, чтобы обновить его лакокрасочное покрытие.

Машину вернут на место после того, как повторно покрасят, рассказали агентству в пресс-службе предприятия.

Ранее, 9 августа, сообщалось, что дочернее предприятие Ульяновского автозавода, компания «УАЗ-Штамповочное производство», начала выпускать штампованные комплектующие для производственных цехов Aurus, расположенных в Елабуге. Поставки деталей начались еще в июне.