Маск сообщил об отказе Цукерберга биться с ним в Колизее

Американский бизнесмен Илон Маск сообщил в среду, 16 августа, что глава Meta (признана экстремистской в РФ) Марк Цукерберг отказался от поединка с ним в римском Колизее. Об этом он написал на странице в соцсети Х (бывшая Twitter).

«Краткое описание боя: я пошутил в Х о бое с Цуком, Цук ответил: «Пришли мне место», Италия любезно предложила Колизей, Цук отказался», — объяснил Маск.

По его словам, после отказа сразиться в Колизее он предложил приехать домой к главе Meta, назвав его «безопасным местом». Однако Цукерберг ответил, что отдыхает и путешествует.

После этого Маск задался вопросом: есть ли место, где Цукерберг будет биться?

В начале июля стало известно, что Маск и Цукерберг обсуждают с президентом UFC Даной Уайтом организацию поединка по правилам смешанных единоборств. По словам Уайта, бой будет показательным и пройдет вне юрисдикции чемпионата. Встреча обещает быть особенно интересной, так как соперники находятся в разных весовых категориях.

На сайте американского букмекера BetUS, в США начали принимать ставки на бой, причем глава Meta является фаворитом.

В конце июня Маск предложил провести бой в Колизее и прикрепил к сообщению отрывок из фильма «Житие Брайана по Монти Пайтону» со сценой гладиаторского боя. В августе издание Politico сообщило об отказе минкультуры Италии в предоставлении миллиардерам Колизея из-за предстоящего ремонта.

11 августа Маск сообщил, что договорился с итальянскими властями о проведении боя с Цукербергом в «эпической локации». Он подчеркнул, что всё происходящее попадет в кадр с древним Римом и ничем больше.

«Газета.Ru» пишет, что 14 августа Цукерберг в социальных сетях упрекнул Маска в «несерьезном отношении» к спорту и заявил, что пора «двигаться дальше».