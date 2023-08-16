Бетонирование второй ВПП завершилось в аэропорту Благовещенска

В аэропорту Благовещенска (Амурская область) завершилось бетонирование новой взлетно-посадочной полосы (ВПП), длившееся четыре месяца. Об этом сообщает региональное министерство транспорта.

«Основные работы по укладке 3 км взлетно-посадочной полосы завершились накануне — 15 августа. В целом готовность первого пускового комплекса оценивается на 75%», — говорится в сообщении.

Бетонирование полосы началось в апреле 2023 года. На объекте были задействованы 400 человек и 60 единиц техники. Рабочие уложили около 3 тыс. т арматуры и залили почти 60 тыс. куб. м бетона.

По словам представителя минтранса Егора Нечаева, курирующего проект, сейчас ведутся устройство фундаментом, раскладка кабельных линий, асфальтирование обочин, обустройство рулежных дорожек. Эти объекты входят в первый пусковой комплекс. Также предстоит возвести новый перрон и расширить действующий.

Как уточняет Амурская служба новостей, строительство второй взлетно-посадочной полосы в аэропорту Благовещенска стартовало в 2019 году. В октябре 2023-го будут проведены пробные облеты, проведены настройка и мониторинг оборудования и систем. Ввести ВПП в эксплуатацию планируется к концу 2023 года.