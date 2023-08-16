Реклама
Прямой эфир
Общество
СК возбудил уголовное дело в отношении авиакомпании Red Wings
Общество
Власти Дагестана сообщили о повреждении более 400 строений после взрыва на АЗС
Недвижимость
Апартаменты в новостройках Москвы подорожали на 13,1%
Общество
Школы России перейдут на новые учебники в течение пяти лет
Армия
Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ в Крыму
Армия
Российские военнослужащие получили награды за заслуги в зоне СВО
Пресс-релизы
Послы Индии, Таиланда и Шри-Ланки примут участие в I Международном буддийском форуме
Новости компаний
ПСБ презентовал платежную карту «Защитники Отечества» на форуме «Армия-2023»
Мир
МИД Белоруссии сообщил об участии Минска в предстоящем саммите БРИКС
Мир
В Крыму предложили назвать мирный план по Украине «миром без Зеленского»
Мир
Турция продолжит обсуждать с ООН и Западом возобновление зерновой сделки
Общество
Синоптики спрогнозировали «опасное солнце» в южных регионах России
Экономика
В России выросло производство сигарет

Памфилова заявила о зарегистрированных на выборы представителях 20 партий

Памфилова: на сентябрьские выборы зарегистрировано более 70 тыс. кандидатов
0
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России на выборы различного уровня своих кандидатов выдвинули 23 из 25 российских партий, из них на данный момент уже зарегистрированы представители 20 партий. Об этом 16 августа сообщила глава Центризбиркома России (ЦИК РФ) Элла Памфилова.

Согласно данным главы ЦИК РФ, зарегистрировано 70 062 кандидата, из них 63 313 человек от 23 политических партий и 10 749 человек в порядке самовыдвижения

«По состоянию на вчерашний день из 23 партий, выдвинувших своих кандидатов, представители 20 партий были зарегистрированы. В прошлый раз мы говорили, что это представитель 21 партии. Один кандидат от партии «Справедливость» убыл по собственному желанию, и с ним убыла и партия», — уточнила Памфилова на заседании членов Центризбиркома РФ.

Глава ЦИК РФ также отметила, что доля отказов в регистрации в целом ничтожно мала. По общему количеству зарегистрированных кандидатов ожидаемо лидируют представители парламентских фракций. Всего по одному кандидату зарегистрировали партии «Гражданская сила» и «Казачья партия».

«Мы выбираем будущее: и свое, и наших детей, и страны»
Председатель избиркома Запорожской области Галина Катющенко — об интересе к голосованию, безопасности на участках и возможных провокациях со стороны Киева

Единый день голосования пройдет 10 сентября 2023 года. Выборы глав субъектов России состоятся более чем в 20 регионах, впервые они пройдут в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Выборные кампании различного уровня, включая довыборы депутатов в Государственную думу, выборы глав 26 субъектов Федерации и выборы депутатов законодательных (представительных) органов власти пройдут в 16 субъектах РФ.

3 июля по итогам встречи Памфиловой с президентом РФ Владимиром Путиным стало известно, что ЦИК РФ может отложить выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской народных республик, а также в Запорожской и Херсонской областях при возникновении угрозы жизни и здоровью граждан, хотя в целом комиссия готова к проведению выборов в новых регионах.

До этого, 7 июня, Памфилова рассказывала, что ЦИК РФ проведет дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в сентябре в 24 регионах. Она уточнила, что ДЭГ пройдет в том числе на выборах губернаторов Алтайского края, Воронежской, Московской, Нижегородской, Новосибирской и Псковской областей, на выборах в региональные парламенты Архангельской, Владимирской и Ярославской областей, Ненецкого автономного округа и Пермского края.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023