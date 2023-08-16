Памфилова заявила о зарегистрированных на выборы представителях 20 партий

В России на выборы различного уровня своих кандидатов выдвинули 23 из 25 российских партий, из них на данный момент уже зарегистрированы представители 20 партий. Об этом 16 августа сообщила глава Центризбиркома России (ЦИК РФ) Элла Памфилова.

Согласно данным главы ЦИК РФ, зарегистрировано 70 062 кандидата, из них 63 313 человек от 23 политических партий и 10 749 человек в порядке самовыдвижения

«По состоянию на вчерашний день из 23 партий, выдвинувших своих кандидатов, представители 20 партий были зарегистрированы. В прошлый раз мы говорили, что это представитель 21 партии. Один кандидат от партии «Справедливость» убыл по собственному желанию, и с ним убыла и партия», — уточнила Памфилова на заседании членов Центризбиркома РФ.

Глава ЦИК РФ также отметила, что доля отказов в регистрации в целом ничтожно мала. По общему количеству зарегистрированных кандидатов ожидаемо лидируют представители парламентских фракций. Всего по одному кандидату зарегистрировали партии «Гражданская сила» и «Казачья партия».

Единый день голосования пройдет 10 сентября 2023 года. Выборы глав субъектов России состоятся более чем в 20 регионах, впервые они пройдут в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Выборные кампании различного уровня, включая довыборы депутатов в Государственную думу, выборы глав 26 субъектов Федерации и выборы депутатов законодательных (представительных) органов власти пройдут в 16 субъектах РФ.

3 июля по итогам встречи Памфиловой с президентом РФ Владимиром Путиным стало известно, что ЦИК РФ может отложить выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской народных республик, а также в Запорожской и Херсонской областях при возникновении угрозы жизни и здоровью граждан, хотя в целом комиссия готова к проведению выборов в новых регионах.

До этого, 7 июня, Памфилова рассказывала, что ЦИК РФ проведет дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в сентябре в 24 регионах. Она уточнила, что ДЭГ пройдет в том числе на выборах губернаторов Алтайского края, Воронежской, Московской, Нижегородской, Новосибирской и Псковской областей, на выборах в региональные парламенты Архангельской, Владимирской и Ярославской областей, Ненецкого автономного округа и Пермского края.