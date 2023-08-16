Два человека погибли при опрокидывании легковушки в Якутии

В Алданском районе Якутии в результате опрокидывания легковушки погибли два человека. Об этом республиканская Госавтоинспекция сообщает в своем Telegram-канале.

Авария произошла 15 августа на технологической дороге участка Рябиновый. Предварительно установлено, что 34-летний водитель Nissan Serena потерял управление. Машина вылетела с проезжей части и опрокинулась, пишет ИА SakhaNews.

В результате ДТП 19-летний пассажир авто погиб на месте. Водителя с тяжелыми травмами доставили в Алданскую ЦРБ, где он впоследствии скончался.

Как уточняет ИА YakutiaMedia, автокатастрофа случилась на дороге с грунтовым покрытием. Погода в момент ДТП была ясная, без осадков. Водитель двигался в сторону поселка Ленинский.

Обстоятельства смертельной аварии устанавливаются.

15 августа на трассе М-5 «Урал» грузовик Volvo столкнулся с автомобилями Isuzu и Kia Sportage. Водители трех машин погибли. Также пострадали 49-летняя женщина и 16-летний подросток, которые находились в салоне Kia.