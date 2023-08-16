Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ в Крыму

Российские военные сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Крыму. Об этом сообщило Минобороны России 16 августа в своем Telegram-канале.

«Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что попытка атаки была предпринята около 11 часов.

Ранее, в ночь на 12 августа, также была пресечена попытка террористической атаки 20 украинскими беспилотниками по территории Крыма. Разрушений и пострадавших не было.

10 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об уничтожении 11 БПЛА. Он уточнил, что девять беспилотников были заглушены силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а еще два оказались сбиты силами ПВО.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 26 июля предупредила, что Россия оставляет за собой право на жесткие ответные меры в связи с террористическими атаками Украины.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О начале ее проведения президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.