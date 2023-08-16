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JAC, Omoda и Chery подняли цены на модели на российском рынке

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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В период с 7 по 13 августа китайские автопроизводители JAC, Omoda и Chery подняли цены на модели на российском рынке. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

Например, на прошедшей неделе в России подорожали на 100 тыс. рублей все модели JAC. Теперь лифтбэк JAC J7 доступен покупателю от 2,13 млн рублей, кроссовер JS6 — от 2,73 млн рублей, пикап T6 — от 2,65 млн рублей, пикап T8 Pro — от 2,92 млн рублей. Также JAC переписал ценник на готовящийся к выходу кроссовер JS3: теперь модель будет продаваться от 1,84 млн рублей.

Кроме того, автоконцерн Chery поднял стоимость сразу нескольких моделей на 60 тыс. рублей. Например, кроссовер Tiggo 4 теперь доступен по цене от 2,22 млн рублей, Tiggo 7 Pro — от 2,82 млн рублей, а седан Arrizo 8 — от 3,51 млн рублей.

Также подорожали автомобили Omoda ― цена на них поднялась в среднем на 40–60 тыс. рублей. Так, например, стоимость седана Omoda S5 теперь начинается от 2,25 млн рублей, а кроссовера C5 — от 2,61 млн рублей.

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Ранее, 4 августа, стало известно, что седан Kaiyi E5, который собирают на калининградском заводе «Автотор», подорожал на сумму до 84 тыс. рублей. Это второе повышение цен на модель за последний месяц.

Базовая комплектация Luxury подорожала на 80 тыс. рублей и теперь стоит 2 115 000 рублей вместо прежних 2 035 000 рублей. В топовом исполнении Kaiyi E5 увеличился в стоимости на 84 тыс. рублей: теперь автомобиль вместо 2 076 000 рублей стоит 2 160 000 рублей.

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