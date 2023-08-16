Более 700 занятий провели в «Московской школе экспортера»

«Московская школа экспортера» с 2018 года организовала для предпринимателей больше 700 занятий. В них приняли участие свыше 14 тыс. столичных компаний, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Сейчас «Московская школа экспортера» помогает предприятиям города освоиться на рынках дружественных государств. Для этого она проводит тренинги, мастер-классы, вебинары и другие занятия. С 2018 года программы посетили больше 27 тыс. участников из 14 тыс. компаний», — рассказала Сергунина.

По ее словам, среди самых востребованных форматов обучающих программ — онлайн-консультации с торговыми представителями России за рубежом, в ходе которых бизнес может задавать вопросы по интересующим темам. Всего состоялось свыше 70 таких встреч — по работе с Бразилией, Египтом, странами СНГ и Ближнего Востока.

Еще один популярный формат — «Страновые абонементы», представляющие из себя серию вебинаров, посвященных экспорту в конкретный регион. Уже прошли занятия по торгово-экономическим отношениям с Китаем, Турцией и Ираном. В этом году планируется провести еще семь вебинаров. Например, в августе эксперты расскажут об особенностях ведения бизнеса в Индии.

Кроме того, «Московская школа экспортера» реализует проект Export Lab, в рамках которого помогает иностранным студентам попасть на стажировки в столичные компании. Учащиеся знакомятся с особенностями работы городских предприятий, а бизнес привлекает кадры из интересующих государств.