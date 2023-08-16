Военнослужащие двух батальонов Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказались принимать участие в наступательных действиях на запорожском направлении. Об этом 16 августа сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Два из трех аэромобильных батальона ВСУ из-за низкого морально-психологического состояния отказались участвовать в наступательных действиях в направлении наших позиций. Это порядка 500 человек», — говорится в сообщении.

Балицкий также добавил, что за минувшую ночь ВСУ потеряли более 130 солдат на запорожском направлении. По его словам, украинские войска понесли такие потери только при попытках продвижения к российской стороне.

Накануне бывший советник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон выразил мнение, что ВСУ прекратят боевые действия через месяц из-за погодных условий и полученного урона в живой силе и технике. Он также предположил, что украинская сторона вскоре может начать новую волну принудительной мобилизации, поскольку потери в живой силе растут с каждым днем.

Также в тот день председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ задействовали уже две трети своих резервов в Запорожской области, которые подготовили для контрнаступления. При этом, по его словам, значительная часть этих сил уже потеряна.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.