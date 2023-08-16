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Lada Granta Club и Lada Granta Quest вернулись на российский рынок

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Фото: Lada
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АвтоВАЗ вернул в продажу российский бестселлер Lada Granta в версиях Club и Quest. Цена на новинки начинается от 895,9 тыс. рублей. О возвращении моделей на рынок сообщает официальный сайт Lada.

Так, цена на седан Granta Club стартует от 895,8 тыс. рублей. В кузове лифтбэк автомобиль обойдется покупателю по цене от 925,9 тыс. рублей. Lada Granta в версии Club отличается от базовых комплектаций оригинальным дизайном колесных дисков, лакированным покрытием внешних зеркал заднего вида черного цвета, уникальной для версии Club отделкой сидений, а также обогревом ветрового стекла и парктрониками.

Кросс-универсал Granta Quest стоимостью от 945,9 тыс. рублей может похвастать оригинальным дизайном колесных дисков и окрашенными в черный цвет зеркалами заднего вида, обогревом лобового стекла и парктроником. Также в этом исполнении универсал оборудован рейлингами.

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Ранее, 14 августа, стало известно, что АвтоВАЗ больше не предлагает на своем официальном сайте универсал Lada Granta Cross в базовой комплектации Classic`22 Advance. Кроме того, начальная стоимость двухобъемника увеличилась на 29 тыс. рублей и теперь составляет 866,9 тыс. рублей.

Модель предлагается исключительно в белом и черном цветах. Кроме того, более дешевые комплектации Granta не оснащаются ABS и аудиосистемой. Тем не менее уже за 866,9 тыс. покупатель получает такие опции, как кондиционер, обогрев зеркал заднего вида, два эйрбэга, подогрев передних сидений. Кросс-универсал Granta поставляется с двумя вариациями силовой установки ― с восьмиклапанным 90-сильным и с 16-клапанным 106-сильным двигателями объемом 1,6 л.

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