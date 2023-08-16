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Минобороны сообщило об уничтожении трех беспилотников ВСУ над Калужской областью

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать тремя беспилотниками Калужскую область, все объекты были уничтожены системой противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале 16 августа.

Военное ведомство уточнило, что попытка была совершена около 5:00.

«Российскими средствами ПВО все БПЛА были своевременно обнаружены и уничтожены», — говорится в сообщении.

Разрушений и пострадавших в результате атаки нет.

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Ранее, 7 августа, губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о сбитом российской ПВО беспилотнике. Пострадавших и разрушений не было.

До этого, 3 августа, Шапша также заявил о попытке пролета БПЛА через Калужскую область. Аппараты были сбиты на юго-западе региона.

Удары по приграничным российским регионам стали реакцией Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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