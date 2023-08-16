Минобороны сообщило об уничтожении трех беспилотников ВСУ над Калужской областью
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- Минобороны сообщило об уничтожении трех беспилотников ВСУ над Калужской областью
Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать тремя беспилотниками Калужскую область, все объекты были уничтожены системой противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале 16 августа.
Военное ведомство уточнило, что попытка была совершена около 5:00.
«Российскими средствами ПВО все БПЛА были своевременно обнаружены и уничтожены», — говорится в сообщении.
Разрушений и пострадавших в результате атаки нет.
Ранее, 7 августа, губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о сбитом российской ПВО беспилотнике. Пострадавших и разрушений не было.
До этого, 3 августа, Шапша также заявил о попытке пролета БПЛА через Калужскую область. Аппараты были сбиты на юго-западе региона.
Удары по приграничным российским регионам стали реакцией Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.