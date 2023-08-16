За два дня до турнира, в среду, 16 августа, участники «Бойцовского клуба РЕН ТВ» провели дуэль взглядов.

Первыми лицом к лицу встретились американский боксер Кевин Джонсон и россиянин Марк Петровский. Джонсон был одет в рэперском стиле, явно пытаясь показать своему сопернику, кто здесь король эпатажа.

«На мне стиль 50 Cent, он мой «старший брат». 24 карата — это вам не бронза, лучшие дантисты делали это для меня», — сообщил американец, имея в виду свои золотые брекеты.

Во время мероприятия в студии РЕН ТВ американцу вручили официальную лицензию российской Федерации бокса. Теперь его схватка с Петровским является титульной, победитель получит пояс чемпиона России. Спрятав документ в карман, Джонсон решил «пройтись» по своему сопернику.

«Нет, никакой угрозы в Марке Петровском я не вижу. Просто молодой лев заходит в лес. Но этот молодой лев должен понимать одну вещь. Это моя территория, которая называется опыт. Я — хитрый лис и слишком умен», — заявил он.

Петровский в ответ решил напомнить о том, что с лисами делают у него на родине — в Сибири.

«А у нас в Сибири шкурки делают из лис, так что мы заберем его, я думаю», — сказал спортсмен.

Затем дуэль взглядов провели Джефф Монсон и Олег Тактаров, которые буквально «вцепились» друг в друга взглядами и долго не отводили глаз. Это был один из самых долгих face to face. Лицом к лицу встретились также британец Оли Томпсон и Рыжий Тарзан россиянин Вячеслав Дацик.

«Мы с Дациком идеальные противники. Он сумасшедший парень, да и во мне всё еще осталась эта дикость. Так что, поставив нас друг напротив друга, вы получите зрелищный бой двух бешеных бойцов», — заявил Томпсон.

Бои состоятся 18 августа в Москве. Главным поединком вечера станет бой Томпсона и Дацика. Билеты можно приобрести по этой ссылке.

10 августа «Известия» показали подготовку Дацика и Томпсона к предстоящему бою. Российский спортсмен отрабатывает технику, не выходя из бассейна, а его оппонент работает над ударами в зале.

4 августа российский боксер Эдуард Трояновский спрогнозировал победу Дацика в бою против Томпсона. По его словам, у российского боксера больше шансов победить, поскольку он в последнее время выходил чаще на ринг, чем его британский оппонент.