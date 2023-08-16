Обследование лесов с очагами вредителей началось в Оренбуржье

Обследование очагов распространения насекомых-вредителей началось в Оренбургской области. Инвентаризация охватит площадь около 14,5 тыс. га.

Специалисты намерены определить численность непарного шелкопряда, пилильщика-ткача звездчатого, дубовой моли и других вредителей. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье». По итогам инвентаризации будет составлен план борьбы с насекомыми в 2024 году.

В мае и июне в лесах Оренбуржья были проведены работы по уничтожению гусениц шелкопряда и личинок пилильщика. Мероприятия прошли на площади около 3 тыс. га. Лесопатологи Центра защиты леса отметили высокую эффективность проведенных работ.

В июле от нашествия шелкопряда пострадал парк имени Гагарина в Рязани. По словам местных жителей, деревья были буквально покрыты бабочками. Также от вредителя значительно пострадали леса области.