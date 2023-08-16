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В Брянской области снаряды ВСУ попали в школу и пять жилых домов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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После обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Куршановичи Климовского района Брянской области повреждены здание школы, Дом культуры и жилые дома, сообщил 16 августа губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Повреждены пять жилых домов, пострадавших в результате обстрела нет, уточнил он.

Губернатор добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

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Накануне Богомаз проинформировал, что в регионе предотвратили атаку диверсионно-разведывательной группы ВСУ. В результате попытки украинских боевиков проникнуть на территорию РФ пострадал работник сельхозпредприятия. Его доставили в больницу. Также повреждены производственные помещения и автомобиль.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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