В Брянской области снаряды ВСУ попали в школу и пять жилых домов

После обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Куршановичи Климовского района Брянской области повреждены здание школы, Дом культуры и жилые дома, сообщил 16 августа губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.



Повреждены пять жилых домов, пострадавших в результате обстрела нет, уточнил он.



Губернатор добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

Накануне Богомаз проинформировал, что в регионе предотвратили атаку диверсионно-разведывательной группы ВСУ. В результате попытки украинских боевиков проникнуть на территорию РФ пострадал работник сельхозпредприятия. Его доставили в больницу. Также повреждены производственные помещения и автомобиль.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.