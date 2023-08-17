Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол РФ призвал США прекратить охоту за россиянами в третьих странах
Общество
В России предложили запретить размещение АЗС вблизи ТЦ и жилых домов
Мир
В США заявили о возможности увеличения ядерного арсенала после истечения ДСНВ
Мир
Во Львовской области демонтировали два памятника советским солдатам
Мир
Китай сократил вложения в госдолг США до минимума с 2009 года
Происшествия
ВСУ за 15 минут четыре раза обстреляли Донецк кассетными боеприпасами
Мир
В Киеве заявили о работе над получением приглашения на саммит G20
Мир
Балицкий назвал барахлом западные дроны и пушки
Мир
Жителей Стамбула предупредили об остатке запасов воды на два месяца
Мир
Жителей 49 провинций Турции предупредили о жаре и угрозе солнечных ударов
Мир
В США прокурор предложила начать разбирательство по делу Трампа в 2024 году
Мир
Прокуратура США обязала Трампа явиться в суд штата Джорджия в начале сентября
Общество
В Калмыкии ликвидировали подпольную ячейку АУЕ
Сюжет:

18 августа — День географа: история и традиции праздника

0
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России 18 августа отмечают День географа — праздник специалистов, к которым в самой большой по территории стране мира относятся с особым уважением. Страницы истории РФ — это череда великих географических открытий, и по сей день исследования отдаленных земель не теряют своей актуальности. В 2023 году торжество приходится на пятницу. «Известия» рассказывают читателям об истории и традициях знаменательного дня.

День географа 2023 — история

Несмотря на богатую и длинную историю географических открытий в России, официальная знаменательная дата у географов появилась совсем недавно. Впервые масштабные празднования прошли 18 августа 2020 года. В эту же дату 175 лет назад по приказу императора Николая I было основано Русское географическое сообщество (РГО). За свою многолетнюю историю объединение неоднократно меняло названия, ставило перед собой все новые цели, но неизменно пользовалось уважением как в глазах общественности, так и на уровне властных структур.

С 1956 года РГО вошло в Международный географический союз наряду с такими старейшими обществами, как Пражское, Берлинское и Лондонское. Сегодня организация финансирует экспедиции, путешествия и исследования отдаленных местностей и малоизученных географических объектов.

Раскрыть карты: как с первого взгляда угадать страну по снимку из Google Maps
Некоторым на это нужно меньше секунды

До учреждения официального праздника профессиональное сообщество выбирало и другие даты. Так, например, с 1938 года географический факультет МГУ отмечает знаменательную дату 23 июля.

День географа 2023 — традиции

Традиции торжества складываются буквально на глазах. В первый год празднования прошла виртуальная акция «Ночь географии» — всем желающим предложили принять участие в викторинах на тему великих открытий, познакомиться с документальными кадрами и получить новые знания.

В День географа стали награждать выдающихся представителей науки — ученых, исследователей, путешественников, вручают медали, выбирают номинантов на звание «Заслуженный географ России».

Санта-варвары: отмена сказки и польза географии
«Известия» выбрали самые любопытные и шокирующие события в мире

Средства массовой информации в день торжества погружают читателей и зрителей в увлекательный мир географических открытий, напоминают истории выдающихся путешественников.

День географа 2023 — как поздравить

Поздравляют в знаменательную дату ученых-географов, путешественников, картографов, гидрометеорологов, мелиораторов и других специалистов, причастных к географической науке.

Хорошим подарком для любителя исследовать территории и ресурсы станет книга на соответствующую тематику. Кроме того, с символом праздника — глобусом можно найти немало украшений и сувениров. Немало уникальных товаров украшаются рисунком в виде карты мира — кружки, настенные часы и даже покрывала.

Кроме того, отличным поздравлением для географа станут проявление интереса к его деятельности, вопросы о последних изученных аспектах.

12 марта в России отмечали День работников геодезии и картографии. «Известия» рассказали, чем занимаются представители этих профессий и как справляют свой праздник.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023