18 августа — День географа: история и традиции праздника
В России 18 августа отмечают День географа — праздник специалистов, к которым в самой большой по территории стране мира относятся с особым уважением. Страницы истории РФ — это череда великих географических открытий, и по сей день исследования отдаленных земель не теряют своей актуальности. В 2023 году торжество приходится на пятницу. «Известия» рассказывают читателям об истории и традициях знаменательного дня.
День географа 2023 — история
Несмотря на богатую и длинную историю географических открытий в России, официальная знаменательная дата у географов появилась совсем недавно. Впервые масштабные празднования прошли 18 августа 2020 года. В эту же дату 175 лет назад по приказу императора Николая I было основано Русское географическое сообщество (РГО). За свою многолетнюю историю объединение неоднократно меняло названия, ставило перед собой все новые цели, но неизменно пользовалось уважением как в глазах общественности, так и на уровне властных структур.
С 1956 года РГО вошло в Международный географический союз наряду с такими старейшими обществами, как Пражское, Берлинское и Лондонское. Сегодня организация финансирует экспедиции, путешествия и исследования отдаленных местностей и малоизученных географических объектов.
До учреждения официального праздника профессиональное сообщество выбирало и другие даты. Так, например, с 1938 года географический факультет МГУ отмечает знаменательную дату 23 июля.
День географа 2023 — традиции
Традиции торжества складываются буквально на глазах. В первый год празднования прошла виртуальная акция «Ночь географии» — всем желающим предложили принять участие в викторинах на тему великих открытий, познакомиться с документальными кадрами и получить новые знания.
В День географа стали награждать выдающихся представителей науки — ученых, исследователей, путешественников, вручают медали, выбирают номинантов на звание «Заслуженный географ России».
Средства массовой информации в день торжества погружают читателей и зрителей в увлекательный мир географических открытий, напоминают истории выдающихся путешественников.
День географа 2023 — как поздравить
Поздравляют в знаменательную дату ученых-географов, путешественников, картографов, гидрометеорологов, мелиораторов и других специалистов, причастных к географической науке.
Хорошим подарком для любителя исследовать территории и ресурсы станет книга на соответствующую тематику. Кроме того, с символом праздника — глобусом можно найти немало украшений и сувениров. Немало уникальных товаров украшаются рисунком в виде карты мира — кружки, настенные часы и даже покрывала.
Кроме того, отличным поздравлением для географа станут проявление интереса к его деятельности, вопросы о последних изученных аспектах.
12 марта в России отмечали День работников геодезии и картографии. «Известия» рассказали, чем занимаются представители этих профессий и как справляют свой праздник.