18 августа — День географа: история и традиции праздника

В России 18 августа отмечают День географа — праздник специалистов, к которым в самой большой по территории стране мира относятся с особым уважением. Страницы истории РФ — это череда великих географических открытий, и по сей день исследования отдаленных земель не теряют своей актуальности. В 2023 году торжество приходится на пятницу. «Известия» рассказывают читателям об истории и традициях знаменательного дня.

День географа 2023 — история

Несмотря на богатую и длинную историю географических открытий в России, официальная знаменательная дата у географов появилась совсем недавно. Впервые масштабные празднования прошли 18 августа 2020 года. В эту же дату 175 лет назад по приказу императора Николая I было основано Русское географическое сообщество (РГО). За свою многолетнюю историю объединение неоднократно меняло названия, ставило перед собой все новые цели, но неизменно пользовалось уважением как в глазах общественности, так и на уровне властных структур.

С 1956 года РГО вошло в Международный географический союз наряду с такими старейшими обществами, как Пражское, Берлинское и Лондонское. Сегодня организация финансирует экспедиции, путешествия и исследования отдаленных местностей и малоизученных географических объектов.

До учреждения официального праздника профессиональное сообщество выбирало и другие даты. Так, например, с 1938 года географический факультет МГУ отмечает знаменательную дату 23 июля.

День географа 2023 — традиции

Традиции торжества складываются буквально на глазах. В первый год празднования прошла виртуальная акция «Ночь географии» — всем желающим предложили принять участие в викторинах на тему великих открытий, познакомиться с документальными кадрами и получить новые знания.

В День географа стали награждать выдающихся представителей науки — ученых, исследователей, путешественников, вручают медали, выбирают номинантов на звание «Заслуженный географ России».

Средства массовой информации в день торжества погружают читателей и зрителей в увлекательный мир географических открытий, напоминают истории выдающихся путешественников.

День географа 2023 — как поздравить

Поздравляют в знаменательную дату ученых-географов, путешественников, картографов, гидрометеорологов, мелиораторов и других специалистов, причастных к географической науке.

Хорошим подарком для любителя исследовать территории и ресурсы станет книга на соответствующую тематику. Кроме того, с символом праздника — глобусом можно найти немало украшений и сувениров. Немало уникальных товаров украшаются рисунком в виде карты мира — кружки, настенные часы и даже покрывала.

Кроме того, отличным поздравлением для географа станут проявление интереса к его деятельности, вопросы о последних изученных аспектах.

12 марта в России отмечали День работников геодезии и картографии. «Известия» рассказали, чем занимаются представители этих профессий и как справляют свой праздник.