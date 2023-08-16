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Жительница Омска отдала мошенникам свыше 600 тыс. рублей

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В Омске полиция возбудила уголовное дело по факту телефонного мошенничества, жертвой которого стала 58-летняя женщина. Потерпевшая лишилась свыше 600 тыс. рублей.

По словам женщины, несколько дней назад с ней связался незнакомец, который представился сотрудником банка. Он убедил жительницу Кировского округа, что кто-то якобы пытается похитить деньги с ее счетов. Женщина согласилась установить на смартфон специальное приложение и перевести средства на «безопасный» счет. Об этом сообщает ИА «Омскрегион». Во время разговора злоумышленник уверял омичку, что ее счет заблокирован.

Уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Сотрудники правоохранительных органов отмечают, что сотрудники банков никогда не звонят клиентам по поводу сохранности счетов.

В Якутии за неделю зарегистрировали восемь случаев дистанционного мошенничества. Общий ущерб превысил 7,4 млн рублей. Наибольшей суммы лишилась 50-летняя учительница в поселке Зырянка. Она перевела на «безопасные» счета 5,75 млн рублей.

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