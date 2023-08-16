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Первый за 2023 год случай трихинеллеза выявили в Удмуртии

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В Удмуртии зарегистрировали первый за 2023 год случай трихинеллеза среди диких животных. Опасное заболевание диагностировали у медведя в Шарканском районе.

По данным Государственной ветеринарной службы республики, в туше погибшего хищника были обнаружены капсулы с личинками нематод Trichinella spiralis. Об этом пишет ИА «Сусанин».

Специалисты напоминают, что трихинеллез опасен для человека. Заразиться можно при употреблении мяса и мясных продуктов. Переносчиками заболевания являются медведи, кабаны, лисы, барсуки и нутрии. Охотникам необходимо направлять туши животных на ветеринарно-санитарную экспертизу. Кроме того, не следует кормить домашних свиней отходами после охоты.

В июле в Забайкальском крае было зарегистрировано не менее 20 случаев заболевания трихинеллезом среди взрослых и детей. Заболели жители поселков Куанда и Новая Чара после употребления мяса медведя.

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