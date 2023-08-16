«Известия» побывали на месте прорыва дамбы в Уссурийске

Корреспондент «Известий» Евгений Подтергера в среду, 16 августа, побывал в Уссурийске Приморского края и показал кадры с места прорыва дамбы в результате разгула стихии.

Длина прорыва составляет около 150-200 м.

Местная жительница, с которой пообщался корреспондент, рассказала, что ее семья только недавно сделала ремонт в доме.

«Утонуло всё наше имущество. Мы остались без ничего, бежали, в чем были», — сказала женщина.

Она добавила, что ни разу не видела, чтобы кто-то занимался чисткой русла реки.

14 августа на Приморский край обрушился мощный тайфун «Ханун». Выпало более половины месячной нормы осадков. Циклон привел к сильнейшему за последние годы разливу воды, подтопленными оказались тысячи домов.

Также из-за паводков около 6 тыс. человек остались без энергоснабжения. Власти ввели режим ЧС в 14 муниципалитетах. Больше всего пострадал Уссурийск.

В тот же день в пострадавших от тайфуна районах начали работу административные комиссии и аварийно-спасательные подразделения. Губернатор региона Олег Кожемяко заявил, что люди должны знать и планировать, когда ждать помощи от спасателей. Они, в частности, помогут вынести мебель на просушку и будут дежурить при работе тепловых пушек в домах.