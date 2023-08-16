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В Приморье объявили награду за информацию о порезавших флаги РФ

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Руководство УМВД Приморья приняло решение вознаградить любого гражданина, который окажет в помощь в раскрытии преступлении. Как сообщили в ведомстве 16 августа, 200 тыс. рублей выплатят за информацию относительно инцидента с надругательством над российском флагом.

Отмечается, что злодеяние произошло на Морском кладбище в ночь с 2 на 3 июля текущего года. Неизвестные повредили флаги на месте захоронения погибших.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 329 УК РФ («Надругательство над Государственным флагом Российской Федерации»).

В настоящее время причастные к преступлению разыскиваются. Как указали в региональном управлении МВД в Telegram-канале, тем, кто откликнется на объявление правоохранителей, гарантируется конфиденциальность и безопасность.

Ранее, 27 июля, сообщалось, что в столице Бурятии Улан-Удэ полицейские задержали 46-летнего мужчину, подозреваемого в порче бюста Героя СССР Сергея Орешкова. Он обвиняется по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества»).

Мужчина, как отмечали в региональном МВД, познакомился в интернете с неустановленным лицом и в ночное время по его заданию за денежное вознаграждение облил бюст черной краской. Кроме того, следователи установили, что мужчина готовился к выполнению нового задания.

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