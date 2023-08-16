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Марочко сообщил об использовании ВСУ гражданских для строительства укреплений

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Фото: Global Look Press/Alex Chan Tsz Yuk
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Военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республике (ЛНР) в отставке Андрей Марочко 16 августа сообщил со ссылкой на собственные источники, что украинское силовики используют гражданских для возведения оборонительных сооружений на купянском направлении.

«На окраинах Купянска украинские власти привлекают гражданское население в качестве бесплатной рабочей силы. Мужчин угрозами заставляют выполнять тяжелую физическую работу: носить мешки с песком, бревна и другие стройматериалы для постройки фортификационных сооружений», — приводят его слова «РИА Новости».

Как отметил Марочко, для работ привлекают в том числе и женщин. Их заставляют наполнять мешки, натягивать маскировочные сети, а также выполнять мелкие хозяйственные работы.

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Ранее в этот день Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» ЗВО в ходе выполнения огневых задач по уничтожению объектов и позиций на купянском направлении.

Накануне начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что российские военные в течение дня отразили пять контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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