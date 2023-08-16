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В Крыму предложили назвать мирный план по Украине «Миром без Зеленского»

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
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Глава крымского парламента Владимир Константинов 16 августа заявил, что одним из названий будущего мирного плана по урегулированию конфликта на Украине может стать «Мир без Зеленского».

Таким образом он прокомментировал слова секретаря Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексея Данилова о том, что Киев не готов идти на уступки, отказываясь от заявленного в «мирном плане Зеленского». По его мнению, гибкость может быть проявлена только в том, чтобы поменять местами его пункты.

«Какой будет мир после спецоперации? Думаю, одно из его названий — «Мир без Зеленского». Но это точно будет не «Мир Зеленского». Он заигрался в реалити-шоу «Слуга народа», не отдавая себе отчет, что в реальности эта игра отражается трагедиями миллионов граждан Украины и катастрофой для украинского государства», — приводит слова Константинова «РИА Новости».

Как он отметил, Киев не принимает никаких самостоятельных решений. По мнению Константинова, Данилов в современном политическом мире — «абсолютный ноль». В связи с этим его слова нельзя воспринимать всерьез. Константинов считает, что киевские власти пытаются отвлечь население от насущных проблем.

При этом глава крымского парламента подчеркнул, что главная насущная проблема состоит в распространившейся сети кладбищ по территории Украины. Он указал, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) «сотни тысяч убитых», семьи остались без своих кормильцев.

«И этим людям нужно что-то сказать, нужно объяснить, почему не были выполнены минские соглашения, когда имелся шанс сохранить страну, сохранить в ее составе Херсон, Запорожье, возможно, даже Донецк с Луганском. Почему это не было сделано? Потому что никто из хозяев киевского режима этого не хотел», — добавил Константинов.

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Накануне сенатор Совета Федерации Андрей Климов заявил, что достижение мира на Украине возможно, если Соединенные Штаты дадут Украине команду о подписании с Россией соглашения, основанного на схемах, которые обсуждались еще год назад.

В свою очередь в офисе Зеленского заявили, что Украине нужны системы противоракетной и противовоздушной обороны, а не переговоры с Россией.

29 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях саммита Россия – Африка заявила, что Москва получила около 30 мирных инициатив по урегулированию конфликта по различным каналам. Она указала, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по украинскому урегулированию и всегда давала шанс партнерам и ситуации в целом. Однако, напомнила она, в апреле 2022 года Киев «покинул переговоры, о которых сам же и просил».

За день до этого президент РФ Владимир Путин заявил о намерении искать пути мирного урегулирования ситуации вокруг Украины. Он отметил, обращаясь к лидерам африканских стран, что их подход и идеи перекликаются с положениями мирного плана по урегулированию ситуации вокруг Украины, который представил Китай еще в феврале.

2 августа спецпредставитель президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим заявил об отсутствии консенсуса вокруг предлагаемой украинским лидером Владимиром Зеленским «формулы мира».

Еще в ноябре 2022 года украинский президент Владимир Зеленский на саммите G20 назвал 10 пунктов своей формулы для установления мира. Среди положений плана — обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, освобождение всех военнопленных по формуле «всех на всех», а также вывод российских войск, восстановление территориальной целостности Украины, создание международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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