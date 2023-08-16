Минобороны РФ сообщило о беспилотниках в Калужской области

Три украинских беспилотника (БПЛА) были ликвидированы в небе над Калужской областью при помощи системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в среду, 16 августа, сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что попытка атаки ВСУ произошла около 05:00 по мск.

«Пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Калужской области. Российскими средствами ПВО все БПЛА были своевременно обнаружены и уничтожены», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Пострадавших и разрушений не было, добавили в Минобороны.

Ранее, 7 августа, губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о сбитом системой противовоздушной обороны (ПВО) беспилотнике. Последствий для людей и инфраструктуры нет.

3 августа Шапша также заявил о попытке пролета беспилотников в Калужской области. Аппараты были сбиты на юго-западе региона. Позднее Минобороны подтвердила информацию о пресечении попытки киевского режима совершить теракт БПЛА.

Удары по приграничным российским регионам стали реакцией Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.