Синоптики спрогнозировали «опасное солнце» в южных регионах России

В регионах Черноземья, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов ожидается очень высокий индекс ультрафиолетового излучения в ближайшие дни. Об этом 16 августа сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Очень неблагоприятная ситуация с ультрафиолетовой радиацией прогнозируется на Черноморском побережье. В Ростовской области, Центрально-черноземных областях температура будет 31–34 градуса, там же и индекс будет 6–7 единиц. Нужно быть очень внимательными», — заявил он.

Эксперт добавил, что в регионах Северо-Кавказского федерального округа показатели ультрафиолетового индекса поднимутся до 8–9 единиц.

«Учитывая, что там и на Черноморском побережье и температура воздуха будет около 37 градусов, ситуация критическая», — сказал Вильфанд, порекомендовав не загорать и в полуденные часы находиться исключительно в тени.

Ранее в этот же день в Гидрометцентре пообещали москвичам «ростовское лето» с 16 августа. Потепление до +28...+31 градуса прогнозируется в Москве в ближайшие три дня. Такое лето характерно для Ростова в этот период, отметил Вильфанд. По его словам, грядущий температурный фон на 4–6 градусов превышает климатическую норму.

Стандарт ультрафиолетового индекса разработали Всемирная организация здравоохранения, Программа ООН по окружающей среде и Всемирная метеорологическая организация. Он отмечает потенциальные последствия для организма, которые окажут негативное влияние на здоровье. Согласно данному стандарту, было выведено 12 единиц для характеристики ультрафиолетового индекса.

От одной до семи единиц — специалисты рекомендуют днем находиться в тени, надевать одежду с длинными рукавами и пользоваться защитой от солнечных лучшей. При значениях от восьми и выше — по возможности стоит оставаться дома.