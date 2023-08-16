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В МО сообщили об уничтожении трех украинских БПЛА над Калужской областью

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Фото: РИА Новости
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Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Калужской областью. Об этом в среду, 16 августа, сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня около 05:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Калужской области. Российскими средствами ПВО все БПЛА были своевременно обнаружены и уничтожены», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что разрушений и пострадавших нет.

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Ранее, 7 августа, губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о сбитом системой противовоздушной обороны (ПВО) беспилотнике. Последствий для людей и инфраструктуры нет.

3 августа Шапша также заявил о попытке пролета беспилотников в Калужской области. Аппараты были сбиты на юго-западе региона. Позднее Минобороны подтвердила информацию о пресечении попытки киевского режима совершить теракт БПЛА.

Удары по приграничным российским регионам стали реакцией Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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