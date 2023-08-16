Пресс-секретарь Белого дома случайно опубликовала пост от имени Байдена

Пресс-секретарь президента США Джо Байдена Карин Жан-Пьер 15 августа случайно опубликовала пост на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter) от имени американского лидера. Соответствующий скриншот сообщения распространился в социальных сетях, позже эту информацию опубликовал журнал Washington Examiner.

«Инвестировать в Америку — значит инвестировать во ВСЮ Америку. Когда я баллотировался в президенты, я пообещал, что не оставлю без внимания ни одну часть страны», — говорилось в сообщении.

Журналисты Washington Examiner отметили, что эту ошибку пресс-секретаря американского президента прокомментировали многие пользователи платформы, а некоторые задались вопросом, предназначался ли пост для публикации в аккаунте президента Джо Байдена.

Издание также отмечает, что в одно и то же время с публикацией Жан-Пьер на странице Байдена вышло заявление, в котором говорилось об инвестициях в размере $3 млрд для ветроэнергетики в США.

Ранее в этот же день член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор-Грин упрекнула президента Джо Байдена за отправку средств Украине вместо помощи пострадавшим при пожарах на Гавайях. Как отметила Тейлор-Грин, гражданам, лишившимся жилища в пожарах, необходима более существенная помощь, чем одноразовый платеж в $700. В то время как США ежемесячно отправляют Украине $1 млрд.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Украине дополнительной помощи на $200 млн. В этот пакет вошли, в частности, боеприпасы для ЗРК Patriot и РСЗО HIMARS, ПТРК Javelin и TOW, мобильные ракетные комплексы C-UAS с лазерным наведением, 31 танк «Абрамс», 45 танков Т-72Б, 186 боевых машин пехоты Bradley.

В тот же день кандидат в президенты, республиканец Вивек Рамасвами сообщил, что американские политики раскритиковали администрацию Джо Байдена за помощь Украине во время бедствия на Гавайях. Он назвал позором такое поведение американских властей. Сын экс-президента США Дональд Трамп – младший также обратил внимание на «бесконечные миллиарды Украине, но даже никаких комментариев о Мауи».

Пожар на острове Мауи начался 9 августа из-за жаркой погоды, которая усугубилась сильным ветром. В результате огонь стремительно распространился. На следующий день на острове объявили эвакуацию. Сообщалось, что почти полностью уничтожен популярный туристический город Лахайн. Власти округа Мауи на Гавайях сообщили, что ущерб, нанесенный островам лесными пожарами, составил $5,52 млрд.

15 августа телеканал CNN сообщил, что число жертв составляет 99 человек, однако точное число погибших и пострадавших еще неизвестно.