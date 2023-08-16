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ВС РФ отразили шесть контратак ВСУ на купянском направлении

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Российские силы отразили шесть контратак украинских боевиков на позиции Вооруженных сил (ВС) РФ в Харьковской области, заявил 16 августа начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) безуспешно предприняли четыре попытки атаковать российские позиции в районе населенного пункта Синьковка, урочища Маньковка и леса Усы.

«В полосе обороны 1-й танковой армии штурмовые группы 32-й и 44-й отдельных механизированных бригад провели две атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Новоселовское. Противник своевременно вскрыт, нанесением упреждающего огневого поражения артиллерии группировки все контратаки отражены, уничтожено до взвода живой силы», — добавил начальник пресс-центра.

Российская артиллерия уничтожила самоходно-артиллерийскую установку польского производства Krab, 2С1 «Гвоздика» и 120-миллиметровый миномет в районе Стельмаховки и Песчаной. Также дроном-камикадзе «Ланцет» уничтожена САУ Panzerhaubitze-2000 вблизи населенного пункта Кучеровка, отметил Зыбинский.

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Накануне сообщалось, что военные Западной группировки войск в течение дня отразили пять контратак ВСУ на купянском направлении. Зыбинский отмечал, что экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-35 группировки войск «Запад» провели 12 авиационных ударов по скоплениям живой силы и огневых средств подразделений 14-й и 32-й отдельных механизированных бригад и подразделений территориальной обороны противника в районе населенных пунктов Синькова, Стельмаховка и Кисловка.

16 августа Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» ЗВО в ходе выполнения огневых задач по уничтожению объектов и позиций на купянском направлении. Артиллеристы нанесли огневое поражение по району восстановления боеспособности подразделений ВСУ на купянском направлении. Корректировка огня проводилась расчетами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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