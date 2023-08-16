Военнослужащие группировки «Восток» уничтожили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Стрела-10» в Антоновке и склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Константиновке. Об этом 16 августа ТАСС сообщил начальник пресс-центра Восточной группировки Олег Чехов.

«Артиллерийским огнем уничтожен зенитный ракетный комплекс «Стрела-10» ВСУ в Антоновке, склад боеприпасов в Константиновке, два опорных пункта националистов севернее Никольского, боевые бронированные машины с боевиками в районе Зеленого Поля, а также станция контрбатарейной борьбы производства США в районе Никольского», — сказал он.

По данным начальника пресс-службы группировки войск «Восток», российская авиация поразила места живой силы и техники украинских боевиков в районах Великой Новоселки, Старомайорского, Урожайного. Помимо этого, расчеты ЗРК «Тор» и «Оса» сбили два беспилотника самолетного типа «Фурия» и один БПЛА «Валькирия».

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 15 августа нанесли удар высокоточным оружием по ключевым предприятиям военной промышленности киевского режима. Он отметил, что цель удара была достигнута, все назначенные объекты были поражены.

Ранее, 12 августа, в Минобороны заявили об улучшении положения по переднему краю на купянском направлении Харьковской области. Тогда за сутки противник потерял до 70 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и самоходную гаубицу «Гвоздика».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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