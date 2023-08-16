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Разыскиваемого Интерполом гражданина Азербайджана задержали во Владивостоке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Во Владивостоке задержали гражданина Азербайджана по обвинению в хранении более 1,2 г метамфетамина. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

Отмечается, что по факту незаконного хранения возбудили уголовное дело. В процессе следствия мужчине удалось скрыться от полицейских и уехать из страны, его объявили в розыск по каналам Интерпола.

«Местонахождение разыскиваемого 32-летнего гражданина Азербайджана было установлено во Владивостоке. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска и отделения НЦБ Интерпола УМВД Приморья его задержали», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Мужчина помещен в следственный изолятор ГУФСИН РФ по региону. Решается вопрос о его экстрадиции в Азербайджан, добавили в ведомстве.

Ранее, 5 июля, министр внутренних дел РФ, генерал полиции Владимир Колокольцев во время заседания Государственного антинаркотического комитета заявил, что в начале текущего года правоохранительные органы на территориях Московской, Курской и Орловской областей пресекли деятельность преступного сообщества, организаторы которого занимались наркобизнесом.

Как рассказал глава МВД, задержанные участники банды занимались сбытом наркотиков через интернет-магазины с использованием тайников-закладок. В криминальную организацию входили курьеры-закладчики одного из нелегальных онлайн-магазинов.

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