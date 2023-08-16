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Эксперт Смирнов назвал признак скорой «смерти» смартфона

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Произвольное выключение смартфона может означать скорую «смерть» устройства, рассказал 16 августа радио Sputnik эксперт в сфере IT-технологий, техноблогер Виктор Смирнов.

«Кроме очевидных случаев, когда смартфон разбился в хлам и видно, что он мертв, бывают и другие моменты. Первое — когда телефон произвольно выключается, хотя там есть заряд. Второе — цикличные перезагрузки и зависание смартфона на логотипе. Например, на iPhone горит яблочко и ничего не происходит, на Android горит логотип устройства и тоже ничего не происходит, то есть телефон не может прогрузиться», — сказал он.

Эксперт добавил, что такие изменения в работе смартфона могут быть связаны с внутренними проблемами в материнской плате, в том числе с памятью. При этом в таком случае попытки вдохнуть вторую жизнь в телефон скорее всего окажутся тщетны. Продать такое устройство также получится едва ли.

«Если возникнут проблемы с поставками запчастей из Китая, тогда мастера могут начать покупать старые аппараты, чтобы использовать их микрофоны и другие детали», — добавил Смирнов.

Ремонт бюджетного варианта смартфона обойдется, указал эксперт, в сумму стоимости такого же, но нового. Стоит говорить о нецелесообразности отдавать в ремонт сломанное устройство, цена которого изначально составляла 10–15 тыс. рублей.

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Ранее, 30 июля, заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов рассказал, что если устройство нагрелось, то перед зарядкой надо дать ему остыть. Он уточнил, что из-за воздействия высоких температур на смартфоны и другие гаджеты снижается емкость аккумуляторов, а как следствие — сокращается их срок службы.

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