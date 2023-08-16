Ким Чен Ын отметил огромный вклад России в национальное освобождение стран

Военнослужащие советской армии, принявшие участие в победе над японскими милитаристами, внесли огромный вклад в освобождение Кореи и других стран. Об этом 16 августа заявил лидер КНДР (Северная Корея) Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме, направленной Владимиру Путину по случаю 78-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального господства, ее текст опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Он отметил, что Красная армия после победы над фашистской Германией вступила в войну с милитаристской Японией и внесла большой вклад в освобождение народа республики и других стран мира, чем заложила славные традиции корейско-российской дружбы.

«Одержали очередную блестящую победу, чем внесли огромный вклад в великое дело национального освобождения народов мира», — подчеркнул глава северокорейского государства.

Ким Чен Ын напомнил о том, что бойцы Красной Армии вместе с Корейской народно-освободительной армией проливали кровь за освобождение полуострова, а также он выразил уверенность, что дружба России и КНДР будет продолжаться и в будущем.

Ранее, 28 июля, Ким Чен Ын обсудил с министром обороны России Сергеем Шойгу вопросы развития стратегического сотрудничества стран. В ходе переговоров стороны обсудили некоторые вопросы дальнейшего развития стратегического и тактического сотрудничества и кооперации между двумя странами в области национальной обороны и безопасности.

Накануне министр обороны Северной Кореи Кан Сун Нам в ходе приема в честь военной делегации России в Пхеньяне заявил, что международная военно-политическая ситуация требует от армий КНДР и РФ противостоять стратегии мирового господства США и укреплять взаимодействие и сотрудничество стран.

26 июля Шойгу провел переговоры с Кан Сун Намом, в ходе которых также заявил о планах укреплять российско-северокорейские военные связи.

Ранее, 12 июня, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея выражает поддержку и солидарность народу России, который защищает свой суверенитет в борьбе с империалистами. Он добавил, что россияне будут и дальше прославлять историю победы и что справедливость всегда восторжествует.