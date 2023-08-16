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Объем промышленного производства в Москве вырос почти на 9%

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В Москве объем промышленного производства вырос на 9% в первом полугодии 2023 года. Об этом во вторник, 15 августа, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, у обрабатывающей промышленности рост составил 9,8%. В частности, отличную динамику продемонстрировали компании, которые занимаются выпуском лекарств, продовольственных товаров и текстиля, уточняет RT. В период с января по июнь производители нарастили выпуск лекарств и медматериалов на 38,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, столичные производители стали выпускать на 31,3% больше одежды, а продовольствия — на 26,6%, пишет НСН. Особенно это касается мясной продукции, а также рыбы и морепродуктов.

Собянин отметил, что на отечественном рынке освободилась часть ниш после ухода зарубежных компаний, благодаря чему развиваются столичные компании, наращивают производственные мощности и расширяют ассортимент, отмечает «Москва 24». Кроме того, город оказывает им системную поддержку.

В Москве в настоящее время работают свыше 4 тыс. промышленных площадок, на которых трудятся больше 720 тыс. человек, сообщает телеканал «360».

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В июле стло известно, что в Москве в период с января по июнь ввели в эксплуатацию 12 промышленных объектов, что вдвое больше по сравнению с показателями 2022 года. По его словам, площадки для размещения промышленных производств появились в шести округах города. В частности, в Зеленограде запустили четыре объекта, а в Юго-Восточном округе — три.

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