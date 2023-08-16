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МИ-6 подготовила к отправке в Африку украинский диверсионно-карательный отряд

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Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
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Британская разведывательная служба MИ-6 подготовила к отправке в Африку карательный отряд из украинских боевиков, сообщил 16 августа «РИА Новости» военно-дипломатический источник.

«Отправка членов диверсионно-карательного подразделения спланирована зафрахтованным гражданским морским судном из порта Измаил (Украина. — Ред.) в город Омдурман (Республика Судан. — Ред.) в течение второй половины августа», — сказал он.

Служба безопасности и Главное управление разведки (ГУР) Украины помогли подобрать для отряда 100 боевиков, добавил собеседник агентства. Отправка необходима для противодействия развитию сотрудничества стран Африки и России, указал он.

Источник отметил, что командование подразделением будет возложено на офицера ГУР Украины Виталия Пращука. Как уточнил собеседник агентства, в 2014–2016 годах в качестве командира диверсионно-разведывательной группы, имевшей на своем счету несколько «успешных ликвидаций», Пращук участвовал в боевых действиях в ДНР и ЛНР.

Боевики, по имеющейся информации, должны ликвидировать лидеров стран Африки, ориентированных на Россию. Кроме того, в задачи боевиков войдет проведение диверсий на объектах инфраструктуры в африканских странах.

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Днем ранее министр обороны России Сергей Шойгу во время выступления на XI Московской конференции по международной безопасности отметил, что спецоперация РФ по защите Донбасса положила конец доминированию Запада в военной сфере, а также сократила возможности западных стран навязывать свои интересы в различных регионах мира. Он уточнил, что изменения привели к повышению роли стран Азии, Африки и Латинской Америки в мировой системе.

Кроме того, 12 августа старший научный сотрудник-нерезидент Центра геоэкономики Атлантического совета, экономист Хунг Тран в комментарии газете Гонконга South China Morning Post предположил, что БРИКС может эволюционировать и стать аналогом «большой семерки» (G7) в мировых делах, что существенно повлияет на международные отношения. По словам высокопоставленного дипломата Южной Африки, отвечающего за отношения с БРИКС, более 40 стран либо официально подали заявки, либо выразили заинтересованность в присоединении к группе. Среди них Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Объединенные Арабские Эмираты и Индонезия, добавило издание.

До этого, 4 августа, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обратил внимание на то, что Африка — это один из наиболее развивающихся континентов, потенциал которого пока не раскрыт. Он указал на готовность России выдерживать конкуренцию, которая возникла на фоне роста «ревности» многих государств к траектории усовершенствования взаимоотношений РФ с африканскими странами.

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