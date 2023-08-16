Эксперты объяснили необходимость в генеральной уборке Арктики

В селе Хатанга Красноярском крае завершается полевой этап экспедиции Русского географического общества (РГО) и Минобороны РФ по очистке Арктической зоны. На побережье и на островах Северного Ледовитого океана скопилось до 4 млн т промышленного и строительного мусора, а также до 12 млн металлических бочек из-под горюче-смазочных материалов. В ближайшее время предстоит решить, как перерабатывать собранное, говорят «Известиям» эксперты.

«Арктические территории обладают огромными ресурсами в разных сферах, но продолжая их осваивать, важно выравнивать экологический баланс, чтобы не допускать катастроф. Следы деятельности человека на этой территории серьезно влияют на местную флору и фауну, в том числе и окрестностей Хатанги — одного из самых северных населенных пунктов России», — сказала директор департамента экспедиционной деятельности и развития туризма РГО Наталия Белякова.

Экспедиция стартовала в прошлом году. Этапы первого сезона прошли в Мурманской области на острове Кильдин в Баренцевом море и на острове Врангеля. В этом году работа началась и на материковой части.

«Мы хотим выявить самые экологически рискованные точки в Хатанге. Уже взяли пробу в городе, теперь берем на пляже. На этой основе будет составлена карта с рекомендациями», — добавил «Известиям» эколог из МГУ Максим Астраханов.

По словам сотрудника местной администрации Михаила Рудинского, сначала местные воспринимали волонтеров слегка настороженно. Однако сейчас, увидев результат, они получат стимул участвовать в очистке, поддерживать порядок и в других местах села, полагает он.

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