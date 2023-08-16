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Синоптики спрогнозировали в Москве до +28 градусов 16 августа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Небольшая облачность, без осадков, а также до 28 градусов тепла — такая погода ожидает жителей Москвы в среду, 16 августа. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в столице будет варьироваться в диапазоне +26…+28 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +13.

В Московской области днем ожидается от +24 до +29 градусов, ночью температура понизится до +10.

Прогнозируется северный и северо-западный ветер со скоростью 4–9 м/c.

Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.

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16 августа научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, что в столице прогнозируется потепление до +28...+31 градуса.

По его словам, грядущий температурный фон на 4–6 градусов превышает климатическую норму. Однако метеоролог добавил, что уже в выходные дни наступит ощутимое похолодание.

Ранее, 14 августа, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что в Москве ожидается значительное потепление. Так, в первой половине недели воздух прогреется до +26 градусов, а к ее концу — до +29.

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