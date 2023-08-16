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В Запорожье переименовали 70 связанных с Россией улиц

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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В подконтрольном Киеву городе Запорожье переименовали порядка примерно 70 улиц, площадей и переулков из-за названий, связанных с Россией. Об этом 15 августа заявил секретарь горсовета Анатолий Куртев.

«Ничто в нашем городе не должно ассоциироваться с Россией или с советскими пережитками», — написал он в своем Telegram-канале.

Как отметил Куртев, на каждую сессию горсовета выносятся очередные предложения по переименованиям. По его словам, местные власти стараются называть улицы в честь защитников и защитниц Украины.

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Ранее, 29 июля, гендиректор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук сообщил об изменении названия монумента «Родина-мать» в Киеве в «Украину-мать». По его словам, решение было принято на заседании ученого совета музея. Савчук выразил надежду, что оно будет утверждено министерством культуры и информационной политики накануне 24 августа, когда в стране отмечается День независимости.

На Украине с 2015 года проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

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