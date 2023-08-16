Эксперт рассказал о полной зависимости украинских формирований от Запада

Украинский военно-промышленный комплекс (ВПК) не может производить сталь нужной марки, танки, бронетранспортеры, ракеты и артиллерийские стволы — это делает Украину полностью зависимой от Запада, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

Так он прокомментировал сообщение Минобороны РФ о нанесении мощного удара высокоточным оружием по ключевым предприятиям Украины в ночь на 15 августа.

Эксперт сообщил, что в первую очередь во время удара были уничтожены производства по ремонту военной техники, предоставленной Украине странами НАТО.

«Всю ту технику, которая поступает из-за рубежа, везти в Европу нет смысла — это дорого и долго, ее надо ремонтировать на месте. По этой причине на Украине пытаются организовать ремонтные предприятия», — объяснил он.

По его словам, на территории Украины еще есть предприятия, которые могут заниматься переделкой старых систем вооружения, например, зенитных ракет комплекса С-200 в ударные.

«Развернуться военному производству наши не дают. При обнаружении тут же наносятся удары», — резюмировал Алексей Леонков.

В зоне проведения спецоперации 15 августа вооруженные формирования Украины потеряли не менее 845 боевиков и 49 единиц техники, включая самоходные гаубицы на колесном шасси «Zuzana-2» словацкого производства, М109 «Paladin» изготовленную в США, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, сообщили в Минобороны РФ.

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