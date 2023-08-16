Хоккеиста Панарина осудили за незаконную стрельбу в Новгородской области

Суд в Новгородской области оштрафовал Артемия Панарина на 40 тыс. рублей за стрельбу в неотведенном месте. Об этом 15 августа сообщили в объединенной пресс-службе региональной судебной системы.

«Суд признал Панарина виновным по ч. 2 ст. 20.13 КоАП («Стрельба из оружия в не отведенном для этого месте») и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей с конфискацией ружья», — говорится в Telegram-канале пресс-службы.

Уточняется, что инцидент произошел 6 июля в Мошенском районе области, куда Панарин приехал на охоту. Согласно материалам административного дела, Панарин в урочище Тумашево несколько раз выстрелил из своего ружья. Суд указал, что хоккеист «допустил грубое нарушение общественной безопасности, угрожавшее жизни и здоровью граждан».

Панарин на суде отсутствовал. Его интересы представлял адвокат.

Наказание хоккеисту было вынесено с учетом смягчающих обстоятельств, поскольку Панарин признал вину. Кроме этого, он совершил подобное правонарушение впервые.

Постановление суда не вступило в силу и может быть обжаловано.

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